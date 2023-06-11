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Гладков: сошедшие с рельсов 15 вагонов были пустыми, пострадавших нет

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В Белгородской области приостановили движение электричек и пригородных поездов после схода 15 грузовых вагонов. Как уточнил 11 июня губернатор региона Вячеслав Гладков, пострадавших в результате происшествия нет.

«Ночью в Алексеевском округе произошло ЧП. Сошли с рельсов 15 железнодорожных вагонов. Они были пустые. Пострадавших среди работников РЖД и жителей нет», — написал он в своем Telegram-канале.

Гладков добавил, что в ситуации разбираются следственные органы. Глава региона также понадеялся на скорое восстановление железнодорожного сообщения.

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О сходе вагонов губернатор сообщил еще минувшей ночью. Пустой состав следовал до станции одного из предприятий. Однако тогда о нарушениях в движении пригородных поездов не сообщалось.

Ранее, 18 мая, несколько вагонов с зерном сошли с рельсов на перегоне Симферополь – Севастополь. В результате происшествия тогда также никто не пострадал. В пресс-службе КЖД указывали, что инцидент произошел из-за «вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта». Движение на поврежденном участке железной дороги в Крыму было восстановлено в тот же день.

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