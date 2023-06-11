Пассажирский автобус сгорел на трассе в Московской области
Пассажирский автобус сгорел на развязке трассы М-6 в городском округе Кашира в Московской области. Об этом в воскресенье, 11 июня, сообщил «Известиям» очевидец.
На кадрах, которые есть в распоряжении «Известий», видно, что автобус почти полностью выгорел. Транспортное средство окутали густые клубы дыма. На месте находятся сотрудники Госавтоинспекции и пожарные.
По предварительным данным, пострадавших нет. Судя по кадрам, некоторые пассажиры автобуса вынуждены ожидать на обочине.
4 июня сообщалось, что в Иркутской области сгорел пассажирский автобус. ЧП произошло на 343-м км федеральной автомобильной дороги А-331 «Вилюй». В момент возгорания в автобусе находились 47 пассажиров, их оперативно эвакуировали. По факту случившегося полицией проводится проверка.