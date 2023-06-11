Минобороны РФ показало кадры уничтожения опорного пункта ВСУ

Минобороны России в воскресенье, 11 июня, показало видео уничтожения опорного пункта Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении.

На кадрах видно, как беспилотный ударный летательный аппарат направляется в сторону украинской опорной позиции и наносит по ней удар. В результате огневая точка вместе с украинскими боевиками была уничтожена.

Ранее в этот день начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев сообщил, что авиация поразила опорные пункты ВСУ в районе населенных пунктов Белогоровка, Красное, Клещиевка и Новгородское. Кроме того, артиллерия уничтожила три огневые позиции минометов калибра 120 мм в Верхнекаменском и Красном, а также склад боеприпасов в районе Белой Горы и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 в Авдеевке.

До этого, 9 июня, минометный расчет ВС РФ подавил опорный пункт украинских боевиков на участке их ожидаемой атаки на запорожском направлении. Слаженная работа оператора беспилотников и минометного расчета позволила подавить активность противника.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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