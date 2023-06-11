На Киевском шоссе в Москве две машины столкнулись с ограждением дорожных работ
На 29-м км Киевского шоссе в Москве два автомобиля столкнулись с ограждением дорожных работ. Об этом в воскресенье, 11 июня, сообщила пресс-служба столичного дептранса в Telegram-канале.
На месте происшествия работают оперативные службы. Обстоятельства инцидента и данные о пострадавших уточняются.
Движение в районе аварии временно затруднено.
Накануне, 10 июня, на улице Айвазовского 19-летний водитель BMW въехал в мачту городского освещения. В результате происшествия он скончался на месте от полученных травм.