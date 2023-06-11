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Распылившая газ в Мариинском театре зрительница провела ночь в отделе полиции

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Женщина, распылившая перцовый газ в Мариинском театре во время спектакля, провела ночь в отделении полиции вместе со своей 17-летней дочерью. Об этом в воскресенье, 11 июня, сообщил 78.ru со ссылкой на источник.

По предварительной информации, на 45-летнюю москвичку составлен административный протокол о мелком хулиганстве.

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10 июня в Санкт-Петербурге зрители были эвакуированы из Мариинского театра во время балета «Лебединое озеро». Причиной инцидента стал перцовый баллончик, распыленный одним из гостей.

Танцовщица Оксана Скорик поделилась подробностями произошедшего. По ее словам, пары газа долетели даже до выступавших, из-за чего артистам пришлось на некоторое время укрыться в гримерных.

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