Военный эксперт назвал подрыв Каховской ГЭС пиком контрнаступления ВСУ

Подрыв Каховской ГЭС был пиком контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в воскресенье, 11 июня, заявил военный эксперт, полковник запаса Андрей Кошкин в беседе с «Лентой.ру».

«Я думаю, что подрыв Каховской ГЭС был пиком (контрнаступления ВСУ. — Ред.). Дело в том, что наступление пробуксовывалось, успеха и прорывов не было, а надо что-то обывателю за рубежом преподносить. Я уверен, что подрыв Каховской ГЭС был в комплексе всей наступательной операции», — сказал полковник запаса.

Эксперт также отметил, что вне зависимости от истощения резервов украинской армии в рамках контрнаступления военный потенциал для совершения атак у ВСУ всё еще сохраняется.

«Этот потенциал есть, но он не будет реализован успешно», — считает Кошкин

ВСУ начали свое контрнаступление 4 июня, напомнил Кошкин. Действуя в пяти различных направлениях и нащупывая возможности прорыва на линии боевого соприкосновения с российской армией, противник старался расширить свой успех путем переброски стратегического резерва на передовую линию.

Ранее, 9 июня, президент России Владимир Путин заявил, что в последние дни наблюдаются значительные потери Украины, превышающие «классический» показатель. По его словам, можно констатировать, что все предпринятые попытки контрнаступления провалились, однако наступательный потенциал у украинских войск еще сохранился.

Позднее, 10 июня, президент Украины Владимир Зеленский подтвердил начало контрнаступления ВСУ. Подробностей контрнаступления он не привел.

Прорыв дамбы Каховской ГЭС произошел в ночь на 6 июня. Это привело к неконтролируемому сбросу воды. В результате десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, почти полностью затопило. Станция практически ушла под воду. По факту разрушения Каховской ГЭС и затопления территорий СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.