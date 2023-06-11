В МЧС Казахстана заявили об участии 1,5 тыс. человек в тушении пожаров
Около 1,5 тыс. человек и 290 единиц техники ликвидируют крупный лесной пожар в Абайской области на востоке Казахстана. Об этом в воскресенье, 11 июня, сообщила пресс-служба МЧС республики.
В ведомстве отметили, что в тушении пожара принимают участие сотрудники МЧС, комитета лесного хозяйства, местных исполнительных органов, а также военнослужащие.
«Привлечены вертолеты для осуществления аэровизуального обследования фронта пожара и сброса воды на очаги огня. С начала пожара всего осуществлено 486 сбросов воды объемом более 1 тыс. т», — указано в заявлении МЧС.
В данный момент ликвидация пожара продолжается на пяти участках. Угроза распространения огня к населенным пунктам отсутствует.
Ранее, 10 июня, президент России Владимир Путин выразил соболезнования и слова поддержки казахстанcкому лидеру Касыму-Жомарту Токаеву в связи с масштабными лесными пожарами на востоке республики.
Крупный лесной пожар начался 8 июня в Абайской области на востоке Казахстана из-за ударов молнии. Накануне его площадь увеличилась до 60 тыс. га. В городе Семей, который является административным центром области, объявлена чрезвычайная ситуация. Погибли 14 работников лесничества.