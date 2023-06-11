Два человека на квадроцикле погибли в ДТП в Новосибирской области

Водитель и пассажир квадроцикла погибли в результате ДТП в Новосибирской области. Об этом в воскресенье, 11 июня, сообщает региональное управление ГИБДД в своем Telegram-канале.



Отмечается, что ДТП с квадроциклом произошло накануне около 23:20 по местному времени на территории Мошковского района. Водитель допустил опрокидывание транспортного средства. Он и его пассажир погибли.

«Водитель 1987 года рождения, управляя квадроциклом, двигался со стороны рабочего поселка Мошково в сторону села Белоярка и на 35 км автодороги совершил съезд с дороги с последующим наездом на препятствие», — указано в заявлении Госавтоинпекции.



Сейчас устанавливаются все причины и обстоятельства происшествия.



Ранее, 22 мая, стало известно, что в Рязанской области в результате столкновения с грузовиком погиб водитель квадроцикла. Предварительно установлено, что 41-летний водитель квадроцикла «не выбрал безопасную дистанцию». Техника врезалась в грузовой Mercedes-Benz.