Президент Бразилии призвал встать на защиту Ассанжа

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва призвал всех встать на защиту австралийского журналиста и основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, которому грозит экстрадиция в США.

«Я с обеспокоенностью смотрю на неизбежную экстрадицию журналиста Джулиана Ассанжа. Ассанж провел важную работу по обличению незаконных действий одного государства против другого. Его заключение идет вразрез с защитой демократии и свободы прессы. Важно, чтобы мы все встали на его защиту», — отметил президент.

Супруга журналиста, заключенного в британской тюрьме, Стелла Ассанж во вторник, 13 июня, подаст новое заявление об апелляции в Высокий суд Лондона, сказала она, выразив надежду на то, что ее супруг не будет экстрадирован в США.

Международная правозащитная организация «Репортеры без границ» сообщила в четверг, 8 июня, что последняя апелляция Ассанжа была отклонена 6 июня по всем пунктам. Соответственно, подача новой апелляции станет «последним шагом в судах Великобритании» для журналиста, так как последующее разбирательство будет возможно только в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ), говорится в заявлении организации.

Ранее, 5 мая, Джулиан Ассанж написал письмо королю Великобритании Карлу III с просьбой навестить его в тюрьме. Эту информацию позднее подтвердила его жена Стелла Ассанж.

3 мая активисты прервали выступление госсекретаря США Энтони Блинкена на встрече, посвященной свободе прессы, и призвали освободить основателя Wikileaks. В начале мероприятия на сцену вышли двое активистов с плакатами, кричавших лозунги в поддержку Ассанжа. Охрана увела их из зала.

24 марта супруга Ассанжа заявила, что он находится в плохом физическом и психологическом состоянии.

До этого, 2 декабря, основатель Wikileaks подал апелляцию на решение о выдаче себя властям США в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). В инстанции подтвердили факт получения прошения.

Джулиан Ассанж находится под стражей в Великобритании. Вашингтон предъявил ему обвинения по 18 пунктам, в том числе в нарушении закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. По предъявленным обвинениям ему грозит 175 лет тюремного заключения.

С 2012 года Ассанж скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне, после того как в Швеции его обвинили в сексуальных домогательствах и изнасиловании, а в США ожидали его экстрадиции. В 2019 году эквадорское диппредставительство выдало Ассанжа британским властям, журналиста поместили в тюрьму за нарушение условий освобождения под залог.