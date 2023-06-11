«Вегас» в третий раз обыграл «Флориду» в финальной серии плей-офф НХЛ
Хоккейный клуб «Вегас Голден Найтс» 11 июня в гостях обыграл «Флориду Пантерз» в четвертом матче финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Матч завершился со счетом 3:2.
В составе победителей дубль оформил нападающий Чендлер Стивенсон, также забил форвард Вильям Карлссон.
У «Флориды» шайбы забросили защитник Брэндон Монтур и нападающий Александр Барков.
«Вегас» ведет в серии до четырех побед со счетом 3–1. Следующий матч состоится 14 июня в Лас-Вегасе.
Ранее, 30 мая, «Вегас Голден Найтс» обыграл «Даллас Старз» со счетом 6:0 и вышел в финал плей-офф НХЛ.