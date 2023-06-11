Появилось видео последствий падения БПЛА в Калужской области

В распоряжении «Известий» в воскресенье, 11 июня, появились кадры с места падения беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в Калужской области.

На записи можно увидеть обломки устройства и выбитые стекла. Неопознанный летательный аппарат в виде дрона упал на территорию рядом с СНТ.

Как отметил местный житель Владимир, хлопок был очень сильным. Сотрудники экстренных служб заявили, что беспилотник сдетонировал в воздухе.

«Подпрыгнул на кровати, было что-то типа взрыва», — поделился мужчина.

Инцидент произошел ночью в районе деревни Стрелковка. Пострадавших в результате инцидента нет. На месте, по словам губернатора Калужской области Владислава Шапши, работают специальные службы.

Ранее, 9 июня, стало известно о падении беспилотника на улице Белинского в Воронеже. На данный момент есть информация о трех пострадавших во время инцидента, двое из них получили легкие травмы, на месте им оказали медицинскую помощь.