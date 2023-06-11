МЧС спасло более 1,7 тыс. человек после прорыва дамбы на Каховской ГЭС

Сотрудники МЧС РФ спасли 1736 человек в Херсонской области из зоны подтопления после прорыва дамбы на Каховской ГЭС. Об этом в воскресенье, 11 июня, сообщается в Telegram-канале ведомства.



«С начала спасательной операции сотрудниками МЧС России спасено 1736 человек, из них 165 детей», — указано в заявлении.



Кроме того, в МЧС сообщили, что ведомство доставило на подтопленные территории около 75 т продуктов питания и порядка 30 т бутилированной воды.

Также сообщается, что спасатели помогают откачивать воду, применяя насосное оборудование. МЧС привлекло к ликвидации последствий чрезвычайной ситуации 795 человек и 344 единицы техники.

Ранее в этот день врио губернатора региона Владимир Сальдо сообщил, что число госпитализированных с подтопленных территорий после теракта на Каховской ГЭС в Херсонской области возросло до 77 человек.

Накануне стало известно, что вода практически полностью ушла из Новой Каховки, основной задачей спасателей на данный момент является освобождение затопленных подвалов жилых домов.

Также в субботу Владимир Сальдо отметил, что президент РФ Владимир Путин поручил обеспечить жителям Херсонской области всю необходимую помощь, в частности касающуюся восстановления поврежденного имущества и жилья. Как добавил глава правительства региона Андрей Алексеенко, предварительный ущерб оценивается в 11,5 млрд рублей.

Прорыв дамбы Каховской ГЭС произошел в ночь на 6 июня. Это привело к неконтролируемому сбросу воды. В результате десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, почти полностью затопило. Станция практически ушла под воду. По факту разрушения Каховской ГЭС и затопления территорий СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.

Премьер-министр России Михаил Мишустин 9 июня сформировал правительственную комиссию по устранению последствий наводнения после теракта на Каховской ГЭС. Ее возглавил вице-премьер страны Марат Хуснуллин.