Правительство Канады распорядилось арестовать российский Ан-124 «Руслан» для конфискации

Правительство Канады распорядилось арестовать удерживаемый в стране российский транспортный самолет Ан-124 «Руслан». Об этом в субботу, 10 июня, заявили в канадском МИДе.

«Правительство Канады распорядилось об аресте зарегистрированного в РФ транспортного самолета, находящегося в данный момент в аэропорту Торонто. <…> Произведя арест актива, канадское правительство будет распоряжаться им в соответствии с федеральным законодательством», — указано в пресс-релизе.

В дипломатическом ведомстве подчеркнули, что правительство прорабатывает возможность конфискации транспортного средства. В случае успешного изъятия самолета канадская сторона планирует проработать вопрос о передачи его Украине.



В МИДе добавили, что передать самолет Киеву планируется в целях компенсации жертвам нарушений прав человека, а также ради восстановления мира и безопасности в стране.

Ранее в этот день премьер-министр Канады Джастин Трюдо по итогам переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским в Киеве объявил о передаче Украине конфискованного у России самолета Ан-124.



Тогда же посол РФ в Оттаве Олег Степанов сообщил, что обещанная передача Украине Канадой российского самолета Ан-124 станет воровством и не будет законной.



Грузовой российский самолет прибыл в Канаду в феврале прошлого года. Канадские власти запретили Ан-124 вылет, так как страна закрыла свое воздушное пространство для российской авиации. Экипаж разместили в гостинице, позже россияне смогли вернуться на родину.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой российские власти объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.