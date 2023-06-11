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Артиллеристы группы «Запад» предотвратили переброс резервов ВСУ

Артиллерия группировки «Запад» уничтожила на купянском направлении ДРГ ВСУ
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Фото: РИА Новости/Дмитрий Макеев
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В ходе спецоперации российские военнослужащие сорвали попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) перебросить свои резервы и ликвидировали группу диверсантов. Об этом в воскресенье, 11 июня, сообщил «РИА Новости» начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.

«Вскрыта и уничтожена диверсионно-разведывательная группа из состава 14-й отдельной механизированной бригады в районе населенного пункта Ольшана, а также сорвана попытка переброски резерва в районе Молчаново», — заявил он.

В той же местности расчеты зенитного ракетного комплекса «Тор» сбили два разведывательных беспилотника ВСУ — «Фурию» и ANSER. Между тем недалеко от населенных пунктов Копанка и Ивановка огнем артустановки «Мста-С» и противотанковой пушки «Рапира» были поражены два минометных расчета противника.

«Кроме этого, экипажи ударных вертолетов Ка-52, Ми-28 и штурмовики Су-25 нанесли ракетно-бомбовые удары по пунктам временной дислокации, скоплению живой силы, вооружению и военной технике из состава 14-й, 92-й механизированных бригад и подразделениям территориальной обороны», — добавил Зыбинский.

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Накануне официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что в Донецкой Народной Республике (ДНР) и в Харькове российские войска поразили штаб 10-й горно-штурмовой и 60-й механизированной бригады националистов.

В общей сложности за сутки, по данным МО, были разбиты 93 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, уничтожена живая сила и военная техника неприятеля в 122 районах.

В этот же день бойцы Западной группы предотвратили три попытки ротации подразделений ВСУ на купянском направлении, атаковали пункт временной дислокации противника, сбили реактивный снаряд из HIMARS и вывели из строя два разведывательных дрона «Эльф», а также ликвидировали два танка и порядка 10 националистов.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля минувшего года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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