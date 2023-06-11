Губернатор Калужской области сообщил о падении беспилотника

В Жуковском районе Калужской области около деревни Стрелковка произошло падение беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом в воскресенье, 11 июня, сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

«По предварительной информации, пострадавших нет», — написал он в Telegram-канале.

На месте происшествия работают спецслужбы.

Ранее, 9 июня, стало известно о падении беспилотника на улице Белинского в Воронеже. На данный момент есть информация о трех пострадавших во время инцидента, двое из них получили легкие травмы, на месте им оказали медицинскую помощь.

Следственный комитет после падения беспилотника возбудил уголовное дело о теракте. По версии следствия, «лица, действующие в интересах военно-политического руководства Украины», атаковали город при помощи БПЛА, снабженного взрывчаткой.