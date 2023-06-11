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ВС РФ отразили атаки штурмовых групп на соледаро-артемовском направлении

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Фото: РИА Новости/Дмитрий Макеев
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Группировка войск «Юг» Вооруженных сил России успешно отразила две атаки штурмовых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) на соледаро-артемовском направлении. Об этом в воскресенье, 11 июня, сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

«Подразделения Южной группировки войск успешно отразили две атаки штурмовых групп соединений ВСУ на соледаро-артемовском направлении», — заявил Астафьев.

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Накануне Минобороны России показало видео уничтожения боевой бронированной техники ВСУ западного производства на запорожском направлении. Ликвидацию техники осуществили экипажи разведывательно-ударных вертолетов Ка-52.

На кадрах видно, как военные нацеливаются на колонну бронетехники и наносят по ней удар управляемой ракетой.

В свою очередь, официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил в субботу, 10 июня, что на южнодонецком и запорожском направлениях общие потери украинских войск за сутки составили до 300 военнослужащих, девять танков, из которых четыре Leopard, 11 боевых машин пехоты, в том числе пять американских Bradley, 14 боевых бронированных машин, шесть автомобилей, а также самоходная артиллерийская установка Caesar производства Франции.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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