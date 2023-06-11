Маск задался вопросом о последствиях военной помощи США Украине

Американский миллиардер Илон Маск задался вопросом, чем закончится поддержка Вооруженных сил Украины (ВСУ) со стороны США. Таким образом он прокомментировал выделение Пентагоном очередного пакета военной помощи Киеву.

«Чем это закончится? Без принятия желаемого за действительное. Я имею в виду — в реальности», — ответил Маск на пост пользователя Twitter, обратившего внимание на данную новость.

Министерство обороны США 9 июня объявило о выделении нового пакета помощи Украине на сумму $2,1 млрд. Отмечается, что пакет будет включать в себя критически важные средства противовоздушной обороны (ПВО) и боеприпасы.

8 июня газета Politico со ссылкой на источники сообщила, что дальнейшая американская помощь Киеву, а также международная репутация президента США Джо Байдена будут зависеть от успеха контрнаступления ВСУ.

Тогда же американский президент Джо Байден заявил, что коллективный Запад сделал всё возможное для подготовки контрнаступления Украины. Он отметил, что США будут оказывать финансовую помощь Киеву, несмотря на заявления об обратном со стороны спикера палаты представителей Кевина Маккарти.

5 июня координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби отметил, что Вашингтон считает приоритетом обеспечение Украины средствами ПВО, но не станет опережать события в том, что касается поставок дополнительных зенитно-ракетных комплексов (ЗРК).

1 июня госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что НАТО предоставит Украине «пакет политической и материальной поддержки» на предстоящем саммите в Вильнюсе, который пройдет 11–12 июля.

До этого, 25 мая, глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, что Запад накачал Киев оружием уже более чем на $65 млрд, взамен требует демонстрировать тактические успехи. Он также подчеркнул, что в карательных акциях и боевых действиях участвует свыше 2,5 тыс. иностранных наемников.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти РФ объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.