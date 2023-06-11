Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Губернатор Калужской области сообщил о падении беспилотника
Мир
Маск задался вопросом о последствиях военной помощи США Украине
Общество
Захарова обвинила ВСУ в методичных атаках на Каховскую ГЭС
Мир
Трамп раскрыл последствия помощи Украине для США
Наука и техника
Первые экипажи РОС будут состоять из двух космонавтов
Мир
Трамп прокомментировал наличие секретных документов у Байдена
Мир
NYT узнала об ожиданиях Запада от контрнаступления ВСУ
Спорт
Эрдоган заявил об успешном проведении финала Лиги чемпионов в Стамбуле
Мир
Пленный ВСУ заявил об усталости украинских военных от боевых действий
Мир
Зеленский предложил Канаде помощь в тушении лесных пожаров
Мир
Трамп вновь заявил о готовности предотвратить третью мировую войну
Культура
Netflix показал трейлер последнего сезона «Ведьмака» с Генри Кавиллом

Маск задался вопросом о последствиях военной помощи США Украине

Илон Маск задался вопросом после объявления США о новом пакете военной помощи Украине
0
Фото: Global Look Press/Staff Sgt. Marco Gomez
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Американский миллиардер Илон Маск задался вопросом, чем закончится поддержка Вооруженных сил Украины (ВСУ) со стороны США. Таким образом он прокомментировал выделение Пентагоном очередного пакета военной помощи Киеву.

«Чем это закончится? Без принятия желаемого за действительное. Я имею в виду — в реальности», — ответил Маск на пост пользователя Twitter, обратившего внимание на данную новость.

Невзлетная полоса: США продолжат консультации по поставкам F-16 Киеву
В России назвали планы Запада отправить истребители Украине движением в сторону эскалации

Министерство обороны США 9 июня объявило о выделении нового пакета помощи Украине на сумму $2,1 млрд. Отмечается, что пакет будет включать в себя критически важные средства противовоздушной обороны (ПВО) и боеприпасы.

8 июня газета Politico со ссылкой на источники сообщила, что дальнейшая американская помощь Киеву, а также международная репутация президента США Джо Байдена будут зависеть от успеха контрнаступления ВСУ.

Тогда же американский президент Джо Байден заявил, что коллективный Запад сделал всё возможное для подготовки контрнаступления Украины. Он отметил, что США будут оказывать финансовую помощь Киеву, несмотря на заявления об обратном со стороны спикера палаты представителей Кевина Маккарти.

5 июня координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби отметил, что Вашингтон считает приоритетом обеспечение Украины средствами ПВО, но не станет опережать события в том, что касается поставок дополнительных зенитно-ракетных комплексов (ЗРК).

1 июня госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что НАТО предоставит Украине «пакет политической и материальной поддержки» на предстоящем саммите в Вильнюсе, который пройдет 11–12 июля.

До этого, 25 мая, глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, что Запад накачал Киев оружием уже более чем на $65 млрд, взамен требует демонстрировать тактические успехи. Он также подчеркнул, что в карательных акциях и боевых действиях участвует свыше 2,5 тыс. иностранных наемников.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти РФ объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023