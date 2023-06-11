Непрекращающийся обстрел со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) привел к разрушению Каховской ГЭС. Об этом в субботу, 10 июня, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«Методично проамериканские вурдалаки шли к намеченной цели», — написала она в своем Telegram-канале.

В представленной хронологии ударов по гидроэлектростанции дипломат отметила, что еще в декабре 2022 года, а потом и в марте 2023 поступали сообщения о потенциально опасной активности украинских войск в данном районе. Так, были случаи, когда ВСУ мешали проведению ремонтных работ, пытались проникнуть на территорию станции и обстреливали различные конструкции.

Кроме того, подчеркивается, что до установления ВС РФ контроля над Каховской ГЭС украинские саперы начали минировать плотину и гидротехнические сооружения. Впрочем, они успели поместить взрывчатку только на шлюзовые механизмы Северо-Крымского канала, и разрушения станции не произошло.

До этого, 9 июня, Захарова предупредила, что расследование подрыва Каховской ГЭС встанет «поперек горла» президенту Украины Владимиру Зеленскому.

В свою очередь министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обвинил страны коллективного Запада, ООН и МАГАТЭ в игнорировании российских нот о регулярных и многократных обстрелах Запорожской АЭС и Каховской ГЭС, осуществлявшихся киевским режимом в том числе с использованием американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Хаймарс».

Накануне Совет Федерации РФ призывал парламенты государств мира дать принципиальную оценку случившемуся на Каховской ГЭС и направить усилия на предотвращение новых актов международного терроризма.

Тогда же заместитель постоянного представителя РФ при международных организациях в Женеве Андрей Белоусов осудил диверсию ВСУ, которая привела к разрушению Каховской ГЭС. По его словам, косвенным доказательством причастности Киева является поспешность обвинений в адрес РФ.

Прорыв дамбы Каховской ГЭС произошел в ночь на вторник, 6 июня. Это привело к неконтролируемому сбросу воды в Днепр. Согласно имеющейся информации, обстрел был произведен украинской стороной из РСЗО «Ольха». Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело по статье «Терроризм».

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что подрыв гидроэлектростанции был осуществлен Киевом с целью недопущения наступательных действий российской армии и переброски подразделений и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) с херсонского направления в район наступательных действий.