Кардиолог Варфоломеев назвал три самых вредных продукта для сердца

Врач-кардиолог Олег Варфоломеев рекомендует простые замены продуктов, чтобы вернуть себе контроль над насыщенными жирами и, следовательно, холестерином, повышенный уровень которого может увеличить риск появления серьезных проблем со здоровьем — от болезней сердца до инсультов. Об этом в пятницу, 9 июня, эксперт рассказал в беседе с «МедикФорум».

«Когда дело доходит до диеты, самое важное изменение, которое вы можете сделать, — это сократить потребление насыщенных жиров. В пище, которую мы едим, есть разные типы жиров, и насыщенные жиры — это тот тип, который повышает уровень холестерина в крови», — сообщил врач.

Еда может как контролировать уровень жиров в организме, так и повышать его. Специалист отметил, что есть три популярных блюда, которые содержат этот тип жира.

По словам врача, самый большой источник насыщенных жиров — мясо, а именно переработанное мясо, такое как жирный бекон, сосиски, гамбургеры и мясные консервы, включая жирное красное мясо. Постное красное мясо стоит употреблять в умеренных количествах.

Также неблаготворно сказывается еда на вынос и фастфуд. По его словам, такая еда увеличивает не только количество насыщенных жиров, но и соли. Это в дальнейшем может увеличить риск сердечных заболеваний, таких как сердечный приступ или инсульт.

Кроме того, Варфоломеев уточнил, что сливочное масло примерно на две трети состоит из насыщенных жиров, в то время как топленое масло содержит более 50% такого жира. Врач советует заменить маслянистые продукты, такие как выпечка и колбасные рулетики, на пироги с овощами или постное мясо с картофельной начинкой.

«Замените сливочное масло, топленое масло и другие спреды и масла с высоким содержанием насыщенных жиров на масла, изготовленные из овощей и семян, такие как оливковое, рапсовое, подсолнечное и соевое масло, и жировые спреды, сделанные из них», — заключил Варфоломеев.

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