Баня загорелась в Ленинградской области

В деревне Юкки Всеволжского района Ленинградской области вспыхнула баня. Об этом стало известно в воскресенье, 11 июня.

Как отметил источник «Известий» в правоохранительных органах, во время пожара в бане могли находится люди, и у спасателей есть основания полагать, что они не сумели выбраться.

Между тем площадь горения достигла 80 кв. м.

Накануне сообщалось, что в Казани при пожаре погиб человек. Сотрудники экстренных служб нашли мужчину без сознания в сгоревшей квартире. После реанимационных мероприятий медики констатировали его смерть.