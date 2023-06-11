Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Губернатор Калужской области сообщил о падении беспилотника
Мир
Маск задался вопросом о последствиях военной помощи США Украине
Общество
Захарова обвинила ВСУ в методичных атаках на Каховскую ГЭС
Мир
Трамп раскрыл последствия помощи Украине для США
Наука и техника
Первые экипажи РОС будут состоять из двух космонавтов
Мир
Трамп прокомментировал наличие секретных документов у Байдена
Мир
NYT узнала об ожиданиях Запада от контрнаступления ВСУ
Спорт
Эрдоган заявил об успешном проведении финала Лиги чемпионов в Стамбуле
Мир
Пленный ВСУ заявил об усталости украинских военных от боевых действий
Мир
Зеленский предложил Канаде помощь в тушении лесных пожаров
Мир
Трамп вновь заявил о готовности предотвратить третью мировую войну
Культура
Netflix показал трейлер последнего сезона «Ведьмака» с Генри Кавиллом

Грибников предупредили об уголовной ответственности

Юрист Бударагин: за сбор редких грибов в промышленных масштабах грозит до 9 лет тюрьмы
0
Фото: РИА Новости/Константин Чалабов
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Руководитель группы «юридическая помощь ОНЛАЙН» Александр Бударагин 11 июня напомнил, что за сбор редких грибов в промышленных масштабах грозит до девяти лет лишения свободы.

В беседе с URA.RU он уточнил, что за сбор редких грибов могут наказать обязательными работами сроком до 480 часов, до двух лет или принудительными работами. Также за это нарушение предусмотрен штраф до 1 млн рублей. Наиболее строгим наказанием является лишение свободы на срок до девяти лет.

«Определить умысел можно будет по объему собранных грибов. Одно дело если несколько штук, и человек их взял по ошибке. Совсем другой случай, когда сбор ведется в промышленных масштабах, группами лиц и направлен не на личное потребление, а оптовую продажу, в том числе за границу», — объяснил Бударагин.

Кроме того, юрист отметил, что сбор или повреждение нескольких грибов будет рассматриваться как неосторожность. Как он подчеркнул, список грибов, которые нельзя собирать, а также их внешний вид можно посмотреть в постановлении правительства России.

Тихо сам с собою: как найти грибы и не потерять здоровье
В лесу даже заядлых грибников могут подстерегать неприятные неожиданности

Ранее, 7 июня, телеведущий, автор научно-популярного YouTube-канала про грибы Дмитрий Тихомиров посоветовал не собирать грибы около трасс и на территории мегаполисов. Если дороги сельские, грунтовые, небольшие асфальтовые, то можно собирать грибы в 10–20 м от них, если машины ездят там редко. Если речь идет о трассе, то собирать грибы можно минимум в 500 м от нее.

5 июня в Московской области после первых летних дождей начался грибной сезон. В первую очередь грибы начинают появляться на юге, западе, юго-востоке и востоке области.

До этого, 14 апреля, президент России Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за незаконный сбор растений и грибов, занесенных в Красную книгу и охраняемых международными договорами РФ. Физическим лицам может грозить штраф до 1 млн рублей и лишение свободы сроком до четырех лет, а за незаконное приобретение или продажу — штраф до 1,5 млн рублей и лишение свободы до пяти лет.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023