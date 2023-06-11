Грибников предупредили об уголовной ответственности

Руководитель группы «юридическая помощь ОНЛАЙН» Александр Бударагин 11 июня напомнил, что за сбор редких грибов в промышленных масштабах грозит до девяти лет лишения свободы.

В беседе с URA.RU он уточнил, что за сбор редких грибов могут наказать обязательными работами сроком до 480 часов, до двух лет или принудительными работами. Также за это нарушение предусмотрен штраф до 1 млн рублей. Наиболее строгим наказанием является лишение свободы на срок до девяти лет.

«Определить умысел можно будет по объему собранных грибов. Одно дело если несколько штук, и человек их взял по ошибке. Совсем другой случай, когда сбор ведется в промышленных масштабах, группами лиц и направлен не на личное потребление, а оптовую продажу, в том числе за границу», — объяснил Бударагин.

Кроме того, юрист отметил, что сбор или повреждение нескольких грибов будет рассматриваться как неосторожность. Как он подчеркнул, список грибов, которые нельзя собирать, а также их внешний вид можно посмотреть в постановлении правительства России.

Ранее, 7 июня, телеведущий, автор научно-популярного YouTube-канала про грибы Дмитрий Тихомиров посоветовал не собирать грибы около трасс и на территории мегаполисов. Если дороги сельские, грунтовые, небольшие асфальтовые, то можно собирать грибы в 10–20 м от них, если машины ездят там редко. Если речь идет о трассе, то собирать грибы можно минимум в 500 м от нее.

5 июня в Московской области после первых летних дождей начался грибной сезон. В первую очередь грибы начинают появляться на юге, западе, юго-востоке и востоке области.

До этого, 14 апреля, президент России Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за незаконный сбор растений и грибов, занесенных в Красную книгу и охраняемых международными договорами РФ. Физическим лицам может грозить штраф до 1 млн рублей и лишение свободы сроком до четырех лет, а за незаконное приобретение или продажу — штраф до 1,5 млн рублей и лишение свободы до пяти лет.