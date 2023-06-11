Балерины Мариинского театра надышались перцовым газом в ходе выступления

Пары перцового газа, распыленного в зрительном зале Мариинского театра, долетели до балерин. Об этом в воскресенье, 11 июня, рассказала «Известиям» одна из танцовщиц, Оксана Скорик.

Она объяснила, что после эвакуации зрителей администрация включила вентиляцию. В результате потоками воздуха газ сдуло прямо на сцену. Из-за возникших проблем с дыханием артистки были вынуждены укрыться в гримерных, однако через некоторое время вернулись и продолжили представление.

«Мы люди достаточно закаленные, готовы к любым обстоятельствам, поэтому мне было неприятно, да, но на выступление это не повлияло», — подчеркнула Скорик.

Накануне сообщалось, что в Санкт-Петербурге посетителей Мариинского театра эвакуировали из зала во время балета «Лебединое озеро». Постановку прервали после того, как одна из зрительниц распылила перцовый баллончик.

Впоследствии три человека обратились за медицинской помощью, но госпитализация никому не потребовалась. Виновницу инцидента забрали сотрудники правоохранительных органов, а в театре начали служебную проверку безопасности.