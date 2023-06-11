Реклама
Прямой эфир
Мир
Зеленский предложил Канаде помощь в тушении лесных пожаров
Мир
Трамп вновь заявил о готовности предотвратить третью мировую войну
Культура
Netflix показал трейлер последнего сезона «Ведьмака» с Генри Кавиллом
Мир
Премьер Индии обсудил с президентом ЮАР мирную инициативу по Украине
Мир
Стало известно о подготовке ВСУ к новым атакам в Запорожской области
Мир
Трамп продолжит политическую деятельность после предъявления обвинений
Мир
WSJ предрекла проблемы НАТО из-за расследования диверсий на СП
Спорт
«Манчестер Сити» обыграл «Интер» и впервые стал победителем Лиги чемпионов
Мир
В Киеве сообщили о поддержке 20 стран НАТО вступления Украины в альянс
Мир
В Крыму высказались о государственности Украины
Мир
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумской области
Мир
Соскин предупредил Киев об огромных потерях при контрнаступлении

Балерины Мариинского театра надышались перцовым газом в ходе выступления

0
Фото: ТАСС/Юрий Белинский
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пары перцового газа, распыленного в зрительном зале Мариинского театра, долетели до балерин. Об этом в воскресенье, 11 июня, рассказала «Известиям» одна из танцовщиц, Оксана Скорик.

Она объяснила, что после эвакуации зрителей администрация включила вентиляцию. В результате потоками воздуха газ сдуло прямо на сцену. Из-за возникших проблем с дыханием артистки были вынуждены укрыться в гримерных, однако через некоторое время вернулись и продолжили представление.

«Мы люди достаточно закаленные, готовы к любым обстоятельствам, поэтому мне было неприятно, да, но на выступление это не повлияло», — подчеркнула Скорик.

Накануне сообщалось, что в Санкт-Петербурге посетителей Мариинского театра эвакуировали из зала во время балета «Лебединое озеро». Постановку прервали после того, как одна из зрительниц распылила перцовый баллончик.

Впоследствии три человека обратились за медицинской помощью, но госпитализация никому не потребовалась. Виновницу инцидента забрали сотрудники правоохранительных органов, а в театре начали служебную проверку безопасности.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023