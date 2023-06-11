Дачникам напомнили о случаях необходимости согласия соседей на стройку

Владелец земельного участка вправе распоряжаться им по своему усмотрению, но любое строительство должно быть законным. Об этом в воскресенье, 11 июня, рассказала агентству «Прайм» доцент базовой кафедры Благотворительного фонда поддержки образовательных программ «Капитаны» и «Инновационный менеджмент и социальное предпринимательство» РЭУ им. Г.В. Плеханова Ксения Садыкова.



По ее словам, в некоторых случаях собственнику может потребоваться разрешение от соседей. Оно не понадобится, если владелец земли учел все строительные нормы, не нарушил прав других людей и не создал им угрозы жизни и здоровью.

«Распространена ситуация, при которой разрешение от соседей требуется при возведении объекта недвижимости с меньшим отступом от ограждения, чем положено, что не имеет оснований», — сообщила специалист.



Эксперт считает, что таким образом соседи узаконивают нарушение.

Садыкова отметила, что в разных субъектах России предусмотрены свои требования к недвижимости, где зачастую требуется разрешение владельцев соседних участков. В качестве примера она привела локальные правила, по которым можно сократить нормативный метраж при согласии соседей. При этом в законе не прописана конкретная форма разрешения.



Специалист посоветовала пользоваться общепринятым образцом и при необходимости скорректировать отдельные пункты. Эксперт отметила, что соседи имеют право отказаться согласовывать спорный момент, и в этом случае придется строить с полным выполнением требований градостроительного регламента.

Ранее, 10 июня, депутат Госдумы от «Единой России» Никита Чаплин рассказал, как оформить на себя заброшенный садовый участок соседа. По его словам, если участок заброшен более трех лет или используется с нарушением разрешенного назначения земли, то по гражданскому законодательству он может быть изъят.