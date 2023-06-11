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Дачникам напомнили о случаях необходимости согласия соседей на стройку

Доцент Садыкова: согласие соседей на постройку дома нужно в случае несоблюдения ряда норм
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Владелец земельного участка вправе распоряжаться им по своему усмотрению, но любое строительство должно быть законным. Об этом в воскресенье, 11 июня, рассказала агентству «Прайм» доцент базовой кафедры Благотворительного фонда поддержки образовательных программ «Капитаны» и «Инновационный менеджмент и социальное предпринимательство» РЭУ им. Г.В. Плеханова Ксения Садыкова.

По ее словам, в некоторых случаях собственнику может потребоваться разрешение от соседей. Оно не понадобится, если владелец земли учел все строительные нормы, не нарушил прав других людей и не создал им угрозы жизни и здоровью.

«Распространена ситуация, при которой разрешение от соседей требуется при возведении объекта недвижимости с меньшим отступом от ограждения, чем положено, что не имеет оснований», — сообщила специалист.

Эксперт считает, что таким образом соседи узаконивают нарушение.

Садыкова отметила, что в разных субъектах России предусмотрены свои требования к недвижимости, где зачастую требуется разрешение владельцев соседних участков. В качестве примера она привела локальные правила, по которым можно сократить нормативный метраж при согласии соседей. При этом в законе не прописана конкретная форма разрешения.

Специалист посоветовала пользоваться общепринятым образцом и при необходимости скорректировать отдельные пункты. Эксперт отметила, что соседи имеют право отказаться согласовывать спорный момент, и в этом случае придется строить с полным выполнением требований градостроительного регламента.

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Ранее, 10 июня, депутат Госдумы от «Единой России» Никита Чаплин рассказал, как оформить на себя заброшенный садовый участок соседа. По его словам, если участок заброшен более трех лет или используется с нарушением разрешенного назначения земли, то по гражданскому законодательству он может быть изъят.

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