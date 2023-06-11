NYT узнала об ожиданиях Запада от контрнаступления ВСУ

Чиновники в США и Евросоюзе (ЕС) обозначили критерии успеха украинского контрнаступления. Однако, по их словам, крайне маловероятно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) смогут вытеснить российские войска до границ по состоянию на 24 февраля 2022 года. Об этом 10 июня написала газета The New York Times со ссылкой на источники.

Отмечается, что своими ожиданиями от контрнаступления ВСУ западные чиновники делятся в частных разговорах, однако публично оставляют за Киевом оценку успешности контрнаступления.

По данным газеты, на Западе основными критериями успешности украинского наступления являются контроль и удержание ВСУ утраченных ранее ключевых территорий и ведение «изнурительных» боевых действий, которые заставят Россию «сомневаться» в своих будущих военных возможностях на Украине.

Наиболее вероятным сценарием считаются «небольшие победы» Киева на начальном этапе контрнаступления.

Согласно информации источников издания, провальным контрнаступление будет считаться, если линии фронта останутся относительно неизменными, Украина не сможет взять под контроль какой-либо важный населенный пункт, а также понесет серьезные потери в войсках и технике.

Как сообщает The New York Times, результаты контрнаступления ВСУ повлияют на дискуссии о будущей поддержке Киева и гарантиях ее предоставления.

Ранее в этот день президент Украины Владимир Зеленский заявил о ведении армией страны контрнаступательных действий. Он пообещал, что последствия наступления «все будем ощущать».

Военный эксперт Владислав Шурыгин рассказал «Известиям», что стратегических резервов ВСУ хватит максимум еще на пять или шесть дней, после чего их использование станет бесполезным. При этом ни на одном участке украинские военные не смогли проломить даже первую полосу обороны.

9 июня министр обороны Италии Гвидо Крозетто выразил мнение, что контрнаступление ВСУ вызывает вопросы, а исход его неоднозначен. Он признал, что «сложно объяснить и понять» западные намерения мирного урегулирования конфликта при передаче Украине оружия.

Тогда же президент России Владимир Путин заявил, что в последние дни наблюдаются значительные потери Украины, превышающие «классический» показатель. По его словам, можно констатировать, что все предпринятые попытки контрнаступления провалились, однако наступательный потенциал у украинских войск еще сохранился.

8 июня телеканал CNN указал, что ВСУ понесли значительные потери в живой силе и тяжелой технике за последние несколько дней. Украинские боевики столкнулись с более сильным сопротивлением со стороны российских войск, чем ожидалось ранее. Один из двух источников CNN охарактеризовал потери украинской армии, в том числе американских бронетранспортеров MRAP, как «значительные».

Также агентство Bloomberg со ссылкой на источник в ЕС сообщило, что ВСУ на этой неделе потеряли значительное количество техники во время наступления.

7 июня подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко заявил, что российские военные успешно отбивают попытки подразделений ВСУ атаковать на луганском направлении.

CNN 6 июня сообщил, что в США и других странах Запада увидели признаки начала контрнаступления ВСУ. Украинские боевики пытаются найти уязвимые места в обороне ВС РФ для осуществления прорыва. ВСУ прощупывают такие места за счет артиллерийских обстрелов и прямых атак российских позиций. По данным канала, противник вынужден с потерями возвращаться на исходные позиции.

До этого, 5 июня, подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис сказал, что украинцы расплачиваются своими жизнями из-за ложных надежд победить Россию, которые им дает киевский режим.