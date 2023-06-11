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В результате стрельбы в Стокгольме погиб подросток

AFP: В Стокгольме в результате стрельбы погиб один человек, трое ранены
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Фото: Unsplash/Scott Rodgerson
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В Стокгольме несовершеннолетний погиб во время стрельбы, еще три человека получили ранения. Об этом в субботу, 10 июня, сообщило агентство AFP со ссылкой на пресс-секретаря городской полиции Тове Хагг.

Согласно имеющимся данным, инцидент произошел на юге столицы Швеции. В результате вооруженного нападения был убит 15-летний подросток. Между тем ровесник погибшего, а также мужчина и женщина в возрасте 45 и 65 лет соответственно были ранены. Пострадавших доставили в больницу.

Позже сотрудники правоохранительных органов задержали двух мужчин. Обстоятельства случившегося выясняются. По факту убийства и покушения на убийство инициировано расследование.

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Ранее, 8 июня, два человека были застрелены из автомата Калашникова в Афинах. Предполагается, что причиной могли стать разборки между мафией и членами контрабандистских группировок.

В этот же день один человек погиб, еще один пострадал в результате стрельбы на похоронах 10-летней девочки в американском штате Мэриленд.

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