ДТП с двумя автомобилями произошло на 32-м км Киевского шоссе

Два автомобиля врезались в ограждением дорожных работ на 32-м км Киевского шоссе в Москве. Об этом в воскресенье, 11 июня, сообщает пресс-служба столичного дептранса.

На месте аварии работают оперативные службы. Информация о пострадавших уточняется.

Между тем движение в районе, где произошло ДТП, временно затруднено. Водителям предлагают выбирать альтернативные маршруты.

Накануне стало известно, что 19-летний москвич погиб в результате въезда в мачту городского освещения.

Ранее, 9 июня, на МКАД грузовой автомобиль наехал на препятствие, опрокинулся и загорелся.