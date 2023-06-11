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Синоптики рассказали о погоде в Москве 11 июня

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Переменная облачность, без осадков и до 18 градусов тепла — такая погода ожидает Московский регион в воскресенье, 11 июня. Соответствующий прогноз опубликован на сайте российского Гидрометцентра.

Днем температура воздуха в Москве будет варьироваться в диапазоне +16…+18 градусов, ночью столбики термометров опустятся до +6.

В Московской области днем ожидается от +15 до +20 градусов, ночью похолодает до +3.

Прогнозируется северо-восточный ветер со скоростью 3–10 м/с.

Атмосферное давление составит 758 мм ртутного столба.

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Ранее, 10 июня, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в начале следующей недели в столице ожидается потепление, но к выходным температура снова снизится.

Накануне руководитель центра «Метео» Александр Шувалов рассказал «Известиям», что купальный сезон в столице откроется в следующие выходные, 17 и 18 июня, когда температура воздуха поднимется до +28 градусов, а вода прогреется до +20…+22 градусов.

7 июня ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что лето 2023 года в столице будет «раскачиваться» практически весь июнь, купальный сезон будет открыт лишь во второй половине месяца, а настоящая жара придет в июле.

В начале месяца синоптики рассказали, что июнь в Москве будет нежарким и засушливым. Дефицит осадков в первый месяц лета может достигнуть 30%.

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