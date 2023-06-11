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Стало известно о подготовке ВСУ к новым атакам в Запорожской области

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Фото: REUTERS/Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовятся к новым атакам в Запорожской области. Об этом 11 июня заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Украинские боевики готовятся к новым атакам на запорожском направлении. Их попытки идут по нарастающей. Вечером они провели массированную артподготовку по нашим позициям, используя в районе Орехова дымовую завесу, вероятно, для прикрытия переброски бронетехники», — приводит его слова «РИА Новости».

Также Рогов отметил, что ситуация на позициях и вдоль линии фронта остается контролируемой.

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Накануне Рогов заявил, что ВСУ на запорожском участке фронта пытаются наступать в ночное время, чтобы избежать попадания под удар нашей авиации и дронов-камикадзе. Также украинские боевики пытаются использовать техническое преимущество, заключающееся в западном оборудовании.

В этот же день Рогов сообщил, что общая группировка ВСУ на запорожском направлении превышает 100 тыс., при этом уточнил, что часть украинских сил пока находится на удалении от фронта.

Тогда же Рогов рассказал о срыве ВС РФ очередной попытки наступления ВСУ. 9 июня он сообщил, что ВСУ ведут обстрел из тяжелых видов вооружения на ореховском и пологовском участках фронта на запорожском направлении. Позднее стало известно об успехах РФ: прицельных ударах артиллерии и запуске противотанковых управляемых ракет (ПТУР) по технике противника.

8 июня командующий группировкой ВС РФ на запорожском направлении Александр Романчук рассказал, что ВСУ не смогли внезапно атаковать российскую армию. Первые крупные потери украинские силы понесли при попытке преодоления минного поля, где они тут же лишились четырех танков.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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