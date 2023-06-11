Реклама
Прямой эфир
Мир
Премьер Индии обсудил с президентом ЮАР мирную инициативу по Украине
Мир
Стало известно о подготовке ВСУ к новым атакам в Запорожской области
Мир
Трамп продолжит политическую деятельность после предъявления обвинений
Мир
WSJ предрекла проблемы НАТО из-за расследования диверсий на СП
Спорт
«Манчестер Сити» обыграл «Интер» и впервые стал победителем Лиги чемпионов
Мир
В Киеве сообщили о поддержке 20 стран НАТО вступления Украины в альянс
Мир
В Крыму высказались о государственности Украины
Мир
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумской области
Мир
Соскин предупредил Киев об огромных потерях при контрнаступлении
Происшествия
В Белгородской области 15 грузовых вагонов сошли с рельсов
Мир
Замгенсека НАТО признал отсутствие консенсуса по присоединению Украины
Мир
Рейс «Аэрофлота» из Хургады в Москву задержали из-за неисправности
Сюжет:

Премьер Индии обсудил с президентом ЮАР мирную инициативу по Украине

МИД Индии: премьер Моди обсудил с президентом ЮАР Рамафосой мирную инициативу по Украине
0
Фото: Global Look Press/Shaukat Ahmed
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Премьер-министр Индии Нарендра Моди в телефонном разговоре обсудил с президентом Южно-Африканской Республики (ЮАР) Сирилом Рамафосой мирную инициативу африканских стран по конфликту на Украине. Об этом в субботу, 10 июня, сообщило МИД Индии.

«Президент ЮАР Рамафоса проинформировал премьер-министра о мирной инициативе африканских лидеров. Отметив, что Индия поддерживает все инициативы, направленные на обеспечение прочного мира и стабильности на Украине, премьер-министр подтвердил последовательный призыв Индии к диалогу и дипломатии в качестве направления дальнейших действий», — сказано в сообщении.

По информации иностранного ведомства, лидеры двух стран также поделились мнениями по поводу региональных и глобальных вопросов, включая сотрудничество в БРИКС в контексте председательства ЮАР в 2023 году.

Великолепная шестерка: страны Африки направят переговорщиков в Россию
Как государства континента планируют примирить Москву и Киев

В тот же день в ходе телефонных переговоров председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин выступил в поддержку стремлений стран Африки, которые планируют направить делегацию в Россию и на Украину для оказания содействия мирному урегулированию конфликта.

Рамафоса сказал, что мирная делегация, состоящая из лидеров шести африканских стран, включая ЮАР, посетит Россию и Украину, чтобы способствовать скорейшему прекращению конфликта.

Ранее, 6 июня, канцелярия президента республики Сирила Рамафосы сообщила, что лидеры африканских стран, выступившие ранее с предложениями по деэскалации на Украине, готовы посетить Москву и Киев в середине июня.

Уточняется, что политики намерены обсудить с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским вопросы прекращения огня и установления прочного мира в регионе.

Шесть африканских стран готовы принять активное участие в посредничестве между Россией и Украиной. Так, 19 мая, посол Египта в Москве Назих Нагари отметил, что действующий конфликт влияет на стабильность не только Европы, но и Африки. А 16 мая Рамафоса сообщил, что Москва и Киев дали согласие на прием миссии африканских лидеров.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023