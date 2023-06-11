Премьер Индии обсудил с президентом ЮАР мирную инициативу по Украине

Премьер-министр Индии Нарендра Моди в телефонном разговоре обсудил с президентом Южно-Африканской Республики (ЮАР) Сирилом Рамафосой мирную инициативу африканских стран по конфликту на Украине. Об этом в субботу, 10 июня, сообщило МИД Индии.

«Президент ЮАР Рамафоса проинформировал премьер-министра о мирной инициативе африканских лидеров. Отметив, что Индия поддерживает все инициативы, направленные на обеспечение прочного мира и стабильности на Украине, премьер-министр подтвердил последовательный призыв Индии к диалогу и дипломатии в качестве направления дальнейших действий», — сказано в сообщении.

По информации иностранного ведомства, лидеры двух стран также поделились мнениями по поводу региональных и глобальных вопросов, включая сотрудничество в БРИКС в контексте председательства ЮАР в 2023 году.

В тот же день в ходе телефонных переговоров председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин выступил в поддержку стремлений стран Африки, которые планируют направить делегацию в Россию и на Украину для оказания содействия мирному урегулированию конфликта.

Рамафоса сказал, что мирная делегация, состоящая из лидеров шести африканских стран, включая ЮАР, посетит Россию и Украину, чтобы способствовать скорейшему прекращению конфликта.

Ранее, 6 июня, канцелярия президента республики Сирила Рамафосы сообщила, что лидеры африканских стран, выступившие ранее с предложениями по деэскалации на Украине, готовы посетить Москву и Киев в середине июня.

Уточняется, что политики намерены обсудить с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским вопросы прекращения огня и установления прочного мира в регионе.

Шесть африканских стран готовы принять активное участие в посредничестве между Россией и Украиной. Так, 19 мая, посол Египта в Москве Назих Нагари отметил, что действующий конфликт влияет на стабильность не только Европы, но и Африки. А 16 мая Рамафоса сообщил, что Москва и Киев дали согласие на прием миссии африканских лидеров.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.