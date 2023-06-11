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Netflix показал трейлер последнего сезона «Ведьмака» с Генри Кавиллом

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Фото: Netflix
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В рамках ежегодного мероприятия Summer Game Fest 2023 был представлен трейлер нового сезона сериала «Ведьмак» от Netflix. Также видеоролик опубликовали на YouTube-канале стриминговой платформы.

«Судьба свела их вместе. Опасные силы пытаются разлучить их. Геральт и Йеннифэр сражаются за безопасность Цири, пока на континенте назревает война», — говорится в описании.

В трейлере создатели шоу показали основных персонажей, знакомых по предыдущим сезонам, в том числе Геральта из Ривии, его воспитанницу Цириллу, чародейку Йеннифэр и барда Лютика. Также зрители могли увидеть одного из монстров, преследующего Цири, и всадников Дикой охоты.

Пять новых серий выйдут 29 июня, а оставшиеся три эпизода — 27 июля. Отмечается, что это последний сезон, в котором роль главного героя исполняет Генри Кавилл, потом его сменит Лиам Хемсворт.

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О том, что Генри Кавилл больше не будет сниматься в «Ведьмаке», стало известно в октябре 2022 года. Сам актер пожелал Хемсворту насладиться погружением в образ Геральта и выразил уверенность, что тот справится с перевоплощением.

Ранее, 6 июня, сообщалось, что Netflix ищет актера на роль вампира Региса в четвертом сезоне «Ведьмака». Этот персонаж является другом и соратником главного героя. Регис фигурирует в книге Анджея Сапковского «Крещение огнем», также появляется в дополнении «Кровь и вино» для третьей части компьютерной игры «Ведьмак».

Производство четвертого сезона «Ведьмака» планируется начать в сентябре этого года.

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