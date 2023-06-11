WSJ предрекла проблемы НАТО из-за расследования диверсий на СП

Дальнейшее расследование подрывов газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» может усилить напряженность в рядах НАТО и еще более осложнить отношения между ФРГ и Польшей. Об этом в субботу, 10 июня, написала газета The Wall Street Journal.

Власти Германии и Польши заявили о том, что польскому правительству не сообщались детали о расследовании в отношении яхты «Андромеда», которая якобы использовалась для доставки взрывчатки к трубопроводам.

«Очень необычная ситуация для двух стран ЕС, которые имеют общие правовые инструменты для трансграничных расследований. После этого польские власти запросили у ФРГ предоставить больше информации. Затем, в середине мая, стороны провели, как назвал это представитель польского минюста, рабочую встречу», — отметила WSJ.

Как отмечает издание, про «Андромеду» впервые пошла речь в октябре по наводке западной разведки. Информация о яхте поступила от неназванного лица на Украине.

Теперь официальные лица в Европе хотят узнать причину сокрытия или незнания информации о происшествии на «Северных потоках» более крупными державами.

«Расследование может усилить напряженность в рядах НАТО, что еще больше осложнит отношения между ФРГ и Польшей», — заключило издание.

Ранее в тот же день WSJ сообщила, что немецкие следователи изучают доказательства того, что Польшу могли использовать в качестве оперативной базы для дальнейших атак на «Северные потоки». По данным издания, представитель национальной безопасности Польши допускает участие какой-либо польской компании в диверсии на газопроводах.

Накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга 8 июня заявил, что Россия владеет данными, согласно которым к взрывам на «Северных потоках» причастны англосаксы.

Таким образом он прокомментировал материал The Washington Post, в котором говорилось, что европейская разведка поделилась с ЦРУ планом украинской стороны осуществить диверсию на «Северном потоке – 2» еще в июне 2022 года — за три месяца до теракта на СП.

5 июня интернет-издание The Grayzone просочилось сообщение, согласно которому на одном из мест взрывов трубопровода «Северный поток» был обнаружен водолазный ботинок, которыми пользуются ВМС США.

До этого, 1 июня, сообщалось, что одним из исполнителей теракта на «Северных потоках» мог быть 26-летний украинский военнослужащий, До этого, 26 мая, писали, что у немецких следователей находится всё больше оснований, указывающих на причастность Украины к взрывам.

Журнал Der Spiegel 26 мая сообщал, что у следователей в Германии появляется всё больше данных, указывающих на причастность Украины к взрывам на «Северных потоках». Немецкие следователи считают, что для осуществления диверсий на российских газопроводах применялось взрывчатое вещество октоген, которое было доставлено на яхте «Андромеда».

Расследование подрывов, которое ведет Германия, до сих пор не определило виновников инцидента.

26 сентября 2022 года на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» были зафиксированы утечки. На следующий день служба безопасности Швеции подтвердила факт взрывов в районе трубопроводов. Вскоре после этого ФРГ, Дания и Швеция начали собственные независимые расследования инцидента, отказавшись от сотрудничества с Москвой. При этом ни одно из расследований окончательно не завершено.