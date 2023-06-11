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На Украине сообщили о взрывах в Днепре

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Фото: РИА Новости/Дмитрий Макеев
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В городе Днепр (до 2016 года носил название Днепропетровск) слышны взрывы. Об этом 11 июня сообщило агентство «РБК-Украина».

Отмечается, что в городе объявлена воздушная тревога.

В настоящее время сирены звучат в Сумской, Днепропетровской и Черниговской областях, а также в подконтрольных Киеву районах Донецкой Народной Республики (ДНР) и Запорожской области.

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В ночь на 11 июня украинское издание «Зеркало недели» сообщило о взрывах в Сумской области. Удары были слышны в Шосткинском районе.

В Минобороны РФ на данный момент информацию о взрывах не прокомментировали.

Российские военные начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября 2022 года. Как отметил тогда российский президент Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой глава РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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