В США 17 человек погибли в ДТП с машинами Tesla в режиме автопилота

В США электромобили компании Tesla с активной системой Autopilot с 2019 года 736 раз попадали в различные аварии, в которых погибло в общей сложности 17 человек. Об этом 10 июня сообщила газета The Washington Post со ссылкой на данные Национальной администрацией дорожной безопасности США.

Отмечается, что аварий, о которых идет речь, было «значительно больше, чем ранее сообщалось». Американские власти в июне 2022 года впервые представили свои оценки ДТП с электромобилями Tesla, в которых была активирована система Autopilot. Тогда были зафиксированы три случая гибели людей по вине автопилота.

По словам экспертов издания, одной из причин роста числа таких ДТП могли стать принятые в компании Tesla решения о работе системы Autopilot.

Как сообщает The Washington Post, система автопилота в Tesla в последние годы всё чаще критикуется. Водители нередко игнорируют тот факт, что электронный помощник не рассчитан на работу без участия человека. Компания указывает, что эта технология является электронным ассистентом и может корректировать курс машины или использовать тормоза. Однако водитель всё равно должен держать руки на руле и быть готовым взять управление на себя в случае необходимости.

Ранее, 15 мая, министр транспорта США Пит Буттиджич заявил, что Tesla не должна называть свою систему вождения автопилотом, потому что люди всё еще должны контролировать ситуацию. Он также выразил беспокойство по поводу маркетинга системы Tesla, которая находится под следствием его ведомства в связи с авариями и ДТП, которые привели по меньшей мере к 14 смертям.

17 февраля сообщалось, что компания Tesla отзывает более 362 тыс. автомобилей в США, чтобы обновить свою бета-версию программного обеспечения для автопилота. NHTSA считает, что программное обеспечение Tesla позволяет транспортному средству «превышать ограничения скорости или проезжать перекрестки незаконным или непредсказуемым образом, что увеличивает риск аварии».