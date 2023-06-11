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В Крыму высказались о государственности Украины

Глава парламента Крыма Константинов: государственность Украины осталась только в соцсетях
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Сейчас государственность Украины существует только в социальных сетях. Об этом 10 июня заявил глава парламента Крыма Владимир Константинов.

«На сегодня государственность Украины утрачена по факту. Она есть в каких-то средствах массовой информации, социальных сетях, но по факту государственность там убита», — сказал он в эфире телеканала «Крым 24».

Как отметил Константинов, будущее Украины и ее границ — важный вопрос для обсуждения.

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Ранее, 25 мая, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что распад Украины вследствие поражения в военном противостоянии неизбежен. По его словам, страна или медленно потеряет оставшиеся элементы госсуверенитета, или же распадется моментально.

Глава немецкого министерства обороны Борис Писториус 24 мая сказал, что Украина завтра же перестанет существовать как государство в случае приостановки поставок вооружения странами Запада.

До этого, 26 апреля, секретарь Совбеза России Николай Патрушев выразил мнение, что итогом политики Запада и Киева может стать распад Украины на несколько государств. По его словам, народы на Украине объединяет «страх перед зверствами националистических батальонов».

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