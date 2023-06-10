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Российские подразделения уничтожили два танка ВСУ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Российские разведчики обнаружили и уничтожили два танка Вооруженных сил Украины (ВСУ). В распоряжении «Известий» 10 июня появились эксклюзивные кадры, снятые около разбитых машин противника.

Отмечается, что танки были обнаружены с воздуха. Разведывательный дозор, выдвинувшийся к месту их дислокации, уничтожил бронетехнику.

Трофеями российских военных стали флаги «Свободы России» (террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации).

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Ранее в этот день Минобороны РФ опубликовало видеокадры уничтожения танков ВСУ ударными дронами на запорожском направлении в зоне проведения специальной военной операции.

Официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что на южнодонецком и запорожском направлениях общие потери ВСУ за сутки составили до 300 военнослужащих, девять танков, из которых четыре Leopard, 11 боевых машин пехоты, в том числе пять американских Bradley, 14 боевых бронированных машин, шесть автомобилей, а также самоходная артиллерийская установка Cezar.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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