Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряют всю группировку войск, отправленную в контрнаступление против российской армии. Об этом в субботу, 10 июня, заявил бывший советник двух президентов Украины Леонида Кравчука и Леонида Кучмы, политолог Олег Соскин на своем YouTube-канале.

«Двухсоттысячная группировка будет уничтожена, если начнется массовое наступление. <...> Зеленский, у тебя осталось очень мало времени. <..> Остановись. Ты еще можешь остановиться», — сказал он.

Бывший советник также предупредил Зеленского о тяжелых последствиях, которые появятся в результате незаконного преследования граждан Украины, бегущих от призыва в ряды ВСУ.

«Вы за это будете отвечать», — подытожил он.

Ранее в этот день Зеленский подтвердил начало контрнаступления ВСУ в ходе пресс-конференции с канадским премьером Джастином Трюдо в Киеве. Подробностей контрнаступления и его стадии он не привел.

Также 10 июня председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются наступать в ночное время на запорожском участке фронта. По его словам, общая группировка ВСУ на запорожском направлении превышает 100 тыс.

Днем ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что контрнаступление ВСУ началось. Об этом говорит использование стратегических резервов украинской армии, объяснил глава государства.

Президент добавил, что за пять дней наступления противник не достиг поставленных задач ни на одном из участков боевых действий.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский президент объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских сил.