Канада ввела санкции против Януковича и Подоляки

Власти Канады ввели санкции против бывшего президента Украины Виктора Януковича и блогера Юрия Подоляки. О новых санкциях в субботу, 10 июня, сообщила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли на сайте канадского МИД.

В санкционный список Канады вошли 24 физических и 17 юридических лиц, которые «работают в музеях и других культурных центрах страны и способствуют хищению и уничтожению культурных ценностей и культуры Украины».

В список санкций также попали министерства культуры Крыма и Херсонской области, министерства образования и науки Запорожской и Херсонской областей, а также ряд российских музеев и СМИ.

Ранее в этот день стало известно, что власти Канады приняли решение поддержать усилия западных стран в организации обучения украинских пилотов управлению истребителями F-16. Помимо этого, канадские инструкторы продолжат обучение украинских военных до 2026 года по операции Unifier, а не до 2025 года, как планировалось ранее. Отмечается, что в рамках этой миссии прошли обучение уже 36 тыс. украинских военных.

Утром в субботу Трюдо приехал в Киев с необъявленным визитом. Его сопровождает вице-премьер Канады Христя Фриланд. Это вторая поездка Трюдо на Украину с февраля 2022 года. Предыдущий визит состоялся в мае 2022-го.