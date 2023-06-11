Минобороны сообщило о подвигах российских военнослужащих в зоне СВО

Минобороны РФ 11 июня рассказало о новых героических поступках и подвигах российских военных, рискующих жизнью ради успешного выполнения боевых задач в ходе спецоперации.

Как отметили в ведомстве, начальник аппаратной сержант Павел Петров в условиях систематического огневого воздействия в районах ведения интенсивных боевых действий выполнял задачи по организации бесперебойной связи в интересах батальонной тактической группы ВС РФ.

В результате обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ) российских позиций кассетными боеприпасами была повреждена проводная линия связи. Под плотным огнем противника Петров оперативно восстановил кабельные линии.

Самоотверженные действия Петрова позволили сохранить устойчивое управление личным составом батальонной тактической группы, в результате чего группа, отразив атаку противника, перешла в контрнаступление и уничтожила напавших боевиков.

Также Минобороны отметило заслуги старшего лейтенанта Александра Игнатьева и сержанта Евгения Ющенко, которые выполняли задачи в составе подразделений инженерных войск по ведению инженерной разведки, разминированию местности, сбору и уничтожению взрывоопасных предметов.

Группа по уничтожению взрывоопасных предметов под руководством Игнатьева и его заместителя Ющенко получила задачу по разминированию территории в районе освобожденного населенного пункта. После обнаружения взрывоопасных предметов группа приступила к их разминированию. Собрав с территории более 750 взрывоопасных предметов различных модификаций, отряд начал движение к месту их уничтожения.

В ходе движения военнослужащие заметили диверсионную разведывательную группу (ДРГ) противника. Боевики открыли огонь из стрелкового оружия по российским военным. Игнатьев незамедлительно подал команду к бою. Отражая огонь противника под прикрытием бронетранспортера, Игнатьев и Ющенко вывели из-под огня личный состав и автомобиль с взрывоопасными предметами.

Благодаря смелым действиям Игнатьева и Ющенко удалось избежать потерь личного состава и несанкционированного подрыва взрывоопасных предметов. При этом по итогам стрелкового боя вражеские диверсанты, понеся потери, отступили. Отразив атаку противника, группа старшего лейтенанта Игнатьева уничтожила обнаруженные и обезвреженные взрывоопасные предметы.

Накануне Минобороны сообщило, что ВС РФ уничтожили бронетехнику западного производства на южнодонецком направлении. Российские силы нанесли удар по танкам и другим орудиям, переданным Киеву западными партнерами.

Также Минобороны показало видео уничтожения боевой бронированной техники украинских боевиков западного производства на запорожском направлении. Там ликвидацию техники осуществили экипажи разведывательно-ударных вертолетов Ка-52.

Официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что на южнодонецком и запорожском направлениях общие потери ВСУ за сутки составили до 300 военнослужащих, девять танков, из которых четыре Leopard, 11 боевых машин пехоты, в том числе пять американских Bradley, 14 боевых бронированных машин, шесть автомобилей, а также САУ Caesar.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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