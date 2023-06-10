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Раскрыты некоторые параметры смартфона серии Google Pixel 8

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Фото: соцсети
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Камеры смартфонов Google Pixel 8 и Pixel 8 Pro оснастят датчиком Samsung ISOCELL GN2, который сменит GN1, использующийся в линейках Pixel 6 и Pixel 7. Эти и другие параметры новых гаджетов 10 июня перечислил портал Gaming Deputy.

Новый датчик намного крупнее — 1/1,12 дюйма против 1/1,31 дюйма ранее. Из-за сохранения разрешения в 50 Мп размер пикселя вырос с 1,2 до 1,4 мкм. Следовательно, Pixel 8 и 8 Pro должны фотографировать лучше.

Сверхширокоугольные камеры у двух новинок Google будут разными. У Pixel 8 представлен 12-мегапиксельный датчик Sony IMX386, а у Pixel 8 Pro — IMX787 разрешением 64 Мп. В первом случае оптический формат составит 1/2,3 дюйма, а во втором — 1/1,7 дюйма.

Pixel 8 Pro получит термометр на основе датчика Melexis MLX90632.

Кроме того, Google может также добавить к своим новым смартфонам функцию выбора уровня размытия видео.

Дополнение следует: когда новая гарнитура Apple появится в России
Чем примечательны новинки американской компании

Ранее в июне сообщалось, что Xiaomi 13 Ultra уступил iPhone 14 Pro и Google Pixel 7 Pro по характеристикам камеры. К недостаткам камеры нового Xiaomi DxOMark отнесли задержку между нажатием кнопки захвата и самим захватом изображения, перенасыщенность цветов при съемке в уличных условиях и другие особенности.

Xiaomi презентовала 13 Ultra 18 апреля. Тогда же стало известно, что в смартфон будут встроены сразу четыре камеры от Leica по 50 Мп каждая.

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