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Минпромторг сообщил об отсутствии влияния ухода Essity на ассортимент и цены в РФ

Минпромторг: работа российского предприятия, входящего в Essity, продолжится
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Фото: ТАСС/Григорий Сысоев
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Работа российского предприятия, входящего в структуры шведской компании Essity, будет продолжена, а рабочие места — сохранены. Об этом 10 июня заявили в пресс-службе Минпромторга, комментируя уход производителя с российского рынка.

В ведомстве подчеркнули, что руководство глобальной шведской компании Essity решило покинуть российский рынок и передать право управления производственными мощностями российским акционерам.

«Деятельность предприятия будет продолжаться, а данное решение не затронет ассортимент и объемы выпускаемой продукции, не повлияет на ее стоимость. Важно, что рабочие места на предприятиях будут сохранены», — уточнили журналистам в Минпромторге.

Ведомство наблюдает за передачей прав и дальнейшей работой предприятия. Минпромторг также находится в контакте с новыми собственниками заводов.

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Ранее в субботу на сайте Essity, владеющей брендами Zewa, Libresse и Libero, появилось заявление о продаже бизнеса в России.

Essity объявила об уходе с российского рынка еще в апреле 2022 года из-за ухудшения условий ведения бизнеса в стране. Однако тогда же пресс-служба компании сообщила, что продукция Essity продолжит продаваться в России.

Иностранные компании начали приостанавливать деятельность в России в связи с санкциями, введенными западными странами в ответ на проведение специальной операции РФ в Донбассе.

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