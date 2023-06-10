«Остров мечты» открывает сезон в пляжном клубе

10 и 11 июня Dream Beach Club проведет два больших праздничных концерта с участием популярных звезд российской эстрады. А 12 июня для гостей будет доступна вся инфраструктура пляжа с бассейнами.

В стильном пространстве самого большого в России пляжного клуба, расположенного в северном ландшафтном парке «Острова мечты», для посетителей будет доступно пять бассейнов: самый большой в России семейный бассейн, детский бассейн с водными горками, волновой бассейн, приватный бассейн в VIP-зоне и сухой детский бассейн для самых маленьких гостей.

«Для комфортного отдыха гостей в пляжном клубе предусмотрено 2500 лежаков и семь форматов размещения у бассейнов: лежак для одного гостя, кровать для двух гостей, диван-кровать для четырех гостей, навес с кроватью для двух гостей, навес с лежаками для двух гостей, шатер малый для пяти гостей и шатер большой для десяти гостей. 12 июня посетители смогут отдохнуть у бассейнов в период с 9:00 до 22:00. А 10 и 11 июня с 19:00 пройдут музыкальные концерты: 10 июня зрителей ждет выступление Полины Гагариной, Niletto и Rompasso; 11 июня выступит Мот и группа диджеев Swanky Tunes», — рассказал председатель совета директоров ХК «Остров мечты» Амиран Муцоев.

Стоимость входного билета в Dream Beach Club для одного гостя — от 1750 рублей в будни и 2500 рублей в выходные. В стоимость входит аренда полотенца (по возвратному депозиту). Приобрести билеты и подробнее ознакомиться с ценами можно будет на официальном сайте «Острова мечты».

12 июня посетители смогут отдохнуть у бассейнов в период с 9:00 до 22:00. А 10 и 11 июня с 19:00 пройдут музыкальные концерты: 10 июня зрителей ждет выступление Полины Гагариной, Niletto и Rompasso; 11 июня выступит Мот и группа диджеев Swanky Tunes.