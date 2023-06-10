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Двое взрослых и двое детей пострадали при обрушении трибун в цирке в Ленобласти

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Четыре человека, по предварительным данным, пострадали при обрушении трибуны со зрителями в цирке шапито в Лесколово Всеволожского района Ленинградской области. Об этом в субботу, 10 июня, сообщили «Известиям» в администрации района.

Там уточнили, что девочка 2017 года рождения с переломом ноги направлена в больницу. Мальчику 2017 года рождения с ссадиной на голени оказывают помощь на месте. Кроме детей легкие травмы получили двое взрослых.

По данным местных властей, цирк шапито развернули на частной территории АОЗТ «Авлога» по улице Зеленой.

«В 18:20 при заполнении зрителями трибуны сложилась шарнирная конструкция», — уточнили в администрации.

Более подробная информация уточняется.

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По данным источника «Известий», на трибунах в шапито собралось порядка ста зрителей. Как рассказала одна из очевидцев, до начала представления конструкции трещали и скрипели. Дети и взрослые закричали, когда трибуны стали обваливаться.

На место после инцидента приехали бригады скорой помощи и спасатели.

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