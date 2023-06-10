Первая ракетка мира Свёнтек в третий раз в карьере выиграла «Ролан Гаррос»
Первая ракетка мира представительница Польши Ига Свёнтек в третий раз в карьере стала победительницей Открытого чемпионата Франции по теннису («Ролан Гаррос»).
Спортсменка обыграла чешку Каролину Мухову. Встреча длилась 2 часа 39 минут и завершилась победой Свёнтек со счетом 6:2, 5:7, 6:4.
Для 22-летней польки этот титул стал третьим в 2023 году и третьей победой на «Ролан Гаррос». Теннисистка уже побеждала на корте первенства в 2020 и 2022 годах.
Для 26-летней Муховой это был первый финал турнира Большого шлема.
Юниорский Открытый чемпионат Франции по теннису ранее в субботу выиграли россияне Ярослав Демин и Алина Корнеева. Для 15-летней Корнеевой это четвертый титул в карьере. В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) она занимает 331-е место. Для 17-летнего Демина это первый титул в карьере.