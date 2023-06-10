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Суд арестовал замглавы Центра госэкспертизы Росгвардии Снегирева

Суд арестовал замглавы Центра госэкспертизы Росгвардии Снегирева по делу о мошенничестве
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Пресненский суд Москвы арестовал замначальника Центра госэкспертизы Росгвардии Алексея Снегирева по делу о мошенничестве. Об этом 10 июня сообщили журналистам в инстанции.

«Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении Снегирева А.Е. меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении суда.

Арестованному вменяют ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса РФ («Мошенничество в крупном размере»).

Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн написал в своем Telegram-канале, что Снегирев занимает должность замначальника Центра госэкспертизы Росгвардии.

Также, по его информации, арестованы экс-начальник управления капитального строительства департамента тыла МВД Дмитрий Петрухин и его бывший заместитель Вадим Сафьянов.

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Ранее, 7 июня, Тверской суд Москвы продлил наркологу Евгению Брюну и его коллеге Владимиру Якушеву домашний арест на два месяца. Брюна и четырех его коллег задержали в Москве 19 августа 2022 года. Их подозревают в хищении 20 млн рублей у столичного депздрава.

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