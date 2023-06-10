Суд арестовал замглавы Центра госэкспертизы Росгвардии Снегирева

Пресненский суд Москвы арестовал замначальника Центра госэкспертизы Росгвардии Алексея Снегирева по делу о мошенничестве. Об этом 10 июня сообщили журналистам в инстанции.

«Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении Снегирева А.Е. меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении суда.

Арестованному вменяют ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса РФ («Мошенничество в крупном размере»).

Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн написал в своем Telegram-канале, что Снегирев занимает должность замначальника Центра госэкспертизы Росгвардии.

Также, по его информации, арестованы экс-начальник управления капитального строительства департамента тыла МВД Дмитрий Петрухин и его бывший заместитель Вадим Сафьянов.

Ранее, 7 июня, Тверской суд Москвы продлил наркологу Евгению Брюну и его коллеге Владимиру Якушеву домашний арест на два месяца. Брюна и четырех его коллег задержали в Москве 19 августа 2022 года. Их подозревают в хищении 20 млн рублей у столичного депздрава.

По данным следствия, фигуранты причастны к закупкам по завышенным ценам реагентов и аппаратуры для проверки водителей на хронический алкоголизм.