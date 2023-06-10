Сотрудники военкомата задержали музыкантов перед концертом группы в Одессе

Сотрудники военкомата задержали участников украинской группы Janket перед концертом на вокзале Одессы. Об этом в субботу, 10 июня, сообщил Telegram-канал «Политика Страны».



Музыканты приехали в город ради благотворительного концерта в одном из городских клубов 9 июня. Участники коллектива рассказали, что у них забрали телефоны и отправили на медицинскую комиссию. Позже они узнали, что их отправят в десантно-штурмовые войска в Житомирской области.

«<…> сказали, что мы едем в самую элитную часть ВСУ под названием ДШВ в Житомирской области. И вот мы почти там», — написали они.



Ранее неоднократно сообщалось о случаях принудительной мобилизации на Украине. Так, 8 мая активист николаевского подполья рассказал, что в городе без разбора забирают всех мужчин и ведут в пункты мобилизации. До этого, 27 апреля, в Сети опубликовали видео, предположительно, принудительной мобилизации в украинских Черкассах. На кадрах видно, как сотрудники военкомата поймали и избили мужчину.



Военное положение на Украине действует с февраля 2022 года. Тогда же президент Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Позже Верховная рада неоднократно продлевала его действие.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.