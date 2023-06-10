Вооруженным силам Украины (ВСУ) никак не помогают боеприпасы и техника стран НАТО. Киев проигрывает, несмотря на активное снабжение, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью Serbian Radio Chicago.

По его словам, из-за провалов на фронте положение украинских войск заметно ухудшилось, это поставило под сомнение эффективность и самого альянса.

«Украинцы серьезно проигрывают, и сейчас за кулисами уже много нервных людей, которые знают, что НАТО — это мало на что годная военная сила», — сказал Макгрегор.

Похожее мнение 9 июня высказал американский журналист Фред Плейтген в эфире телеканала CNN. Телеканал продемонстрировал кадры с уничтоженными украинскими танками Leopard и БМП M2 Bradley на запорожском направлении. Комментируя происходящее, журналист отметил, что ВСУ столкнулись с жестким отпором со стороны России, что вызывает тревогу у американского руководства.

В тот же день министр обороны Италии Гуидо Крозетто указал на то, что контрнаступление ВСУ вызывает вопросы, а его исход неоднозначен. Он признал, что «сложно объяснить и понять» призывы Запада к мирному урегулированию конфликта при передаче Украине оружия.

Также 9 июня президент России Владимир Путин заявил, что в последние дни наблюдаются значительные потери Украины, превышающие «классический» показатель. По его словам, можно констатировать, что все предпринятые попытки контрнаступления провалились. Однако, добавил он, «наступательный потенциал у украинских войск еще сохранился».

Позднее военный эксперт Владислав Шурыгин в беседе с «Известиями» предположил, что стратегических резервов ВСУ хватит еще максимум на пять или шесть дней, после чего их использование станет бесполезным.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский президент объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских сил.