Минобороны показало видео ликвидации танков ВСУ на запорожском направлении
Минобороны России 10 июня опубликовало видеокадры уничтожения танков Вооруженных сил Украины (ВСУ) ударными дронами на запорожском направлении в зоне проведения специальной военной операции.
Как следует из кадров, дрон с боеприпасом на высокой скорости приближается к цели. После реализованной атаки танк противника загорелся, это подтверждает съемка, ведущаяся с другого дрона.
«Танки ВСУ, выдвигающиеся под прикрытием лесополосы, были выявлены российскими операторами БПЛА и уничтожены ударными дронами», — описали происходящее на кадрах в российском военном ведомстве.
В начале июня военный корреспондент «Известий» Валентин Трушнин показал, как российские дроны-камикадзе поражают позиции противника. Из кадров следует, что летательные аппараты уничтожают блиндажи украинских националистов, залетают в окна и ликвидируют позиции боевиков.
Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.
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