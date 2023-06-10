В Москве водитель BMW снес мачту городского освещения и погиб

В Москве водитель BMW погиб в результате въезда в мачту городского освещения. Об этом в субботу, 10 июня, сообщили в Госавтоинспекции Москвы.

«ДТП произошло на улице Айвазовского. По предварительным данным, 19-летний водитель автомобиля BMW не справился с управлением и совершил наезд на мачту городского освещения», сказано в сообщении.

В результате происшествия водитель скончался на месте от полученных травм.

Ранее, 6 июня, сообщалось о столкновении легкового автомобиля BMW и пассажирской «Газели». В результате ДТП пострадали 15 человек, в том числе трое детей.