Мужчина напал с ножом на работницу отеля в Москве из-за 2 тыс. рублей

Мужчина угрожал ножом и требовал денежные средства в размере 2 тыс. рублей от администратора отеля в Москве после того, как получил отказ в заселении из-за отсутствия свободных номеров. Кадры конфликта публикуют «Известия» в субботу, 10 июня.

По данным источника «Известий», злоумышленник вместе со своей спутницей поздно вечером пытался снять номер в гостинице на Сущевском Валу, однако свободных номеров не оказалось. Тогда мужчина начал настойчиво предлагать деньги и требовать ключи от номера. Не добившись желаемого, посетители ушли.

Через какое-то время мужчина вернулся, однако уже без своей спутницы, но с ножом. Угрожая им, он стал требовать назад 2 тыс. рублей, хотя никаких денег не оставлял. Администратору пришлось отдать дебоширу пару тысяч из кассы, после чего тот успокоился и скрылся с места.

Как уточнили в пресс-службе прокуратуры Москвы, 41-летнему мужчине уже предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 162 УК РФ («Разбой»). Его заключили под стражу.

Ранее, 26 мая, в Сочи 23-летний мужчина напал с ножом на полицейских, один из них получил ранение в руку. Мужчина угрожал применить насилие к окружающим, и полицейским пришлось применить в отношении него табельное оружие. Злоумышленник был ранен в ногу, после чего госпитализирован.