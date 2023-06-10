Ростовчанин выстрелил в постояльца отеля в Анапе 

В Анапе между постояльцами отеля произошел конфликт, закончившийся стрельбой. Пострадал один человек, сообщили в субботу, 10 июня, в пресс-службе регионального главка МВД.

Ссора вспыхнула между жителем Ростова-на-Дону 1985 года рождения и туристом из Краснодара 1996 года рождения. В ходе конфликта ростовчанин выстрелил из травматического пистолета в своего оппонента и попал ему в руку.

«Мужчине выстрелом оторвало фалангу мизинца и раздробило кончик безымянного пальца», — говорится в сообщении.

Раненому была оказана медицинская помощь, он проходит амбулаторное лечение.

Стрелявший задержан на месте происшествия. Как отметили в МВД, мужчина владел оружием на законных основаниях, пистолет у него изъяли.



На месте работают правоохранители.

Ранее в июне трое человек пострадали в ходе стрельбы в Волгограде. Неизвестный открыл стрельбу в кафе, расположенном в Красноармейском районе города. В больницу были доставлены трое жителей соседнего района 2005, 1979 и 1999 годов рождения. Они получили ранения различных частей тела.